В Петербурге на борьбу со снегом вышли более 100 уборочных машин и 150 дворников

Коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим уборки мостов и набережных после обильных февральских снегопадов. По данным "Мостотреста", с начала месяца в городе выпало около 10 сантиметров осадков.

Для оперативного устранения последствий непогоды ежедневно задействуется более 100 единиц уборочной техники. Машины очищают проезжую часть и лотковые зоны для стока воды. Кроме того, ежесуточно к работам привлекается до 150 дворников, которые вручную поддерживают чистоту на пешеходных частях мостов, набережных, а также в подземных и надземных переходах.

Уборка идет по графику, работа непрерывна и днем, и ночью, чтобы автомобилистам и пешеходам было удобно перемещаться по городу. Пресс-службе "Мостотреста"

Усиление мер связано и с прогнозом погоды. Согласно данным синоптиков, с понедельника в Петербурге начнётся потепление до -6°C, что повысит риск образования гололедицы. В течение дня ожидается облачная погода с небольшим снегом. Коммунальщики готовятся к возможному ухудшению дорожной обстановки.

Фото: Piter.TV