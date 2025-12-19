В Петербурге на борьбу со снегом вышли более 100 уборочных машин и 150 дворников

Коммунальные службы Санкт-Петербурга перешли на усиленный режим уборки мостов и набережных после обильных февральских снегопадов. По данным "Мостотреста", с начала месяца в городе выпало около 10 сантиметров осадков.
Для оперативного устранения последствий непогоды ежедневно задействуется более 100 единиц уборочной техники. Машины очищают проезжую часть и лотковые зоны для стока воды. Кроме того, ежесуточно к работам привлекается до 150 дворников, которые вручную поддерживают чистоту на пешеходных частях мостов, набережных, а также в подземных и надземных переходах.
Уборка идет по графику, работа непрерывна и днем, и ночью, чтобы автомобилистам и пешеходам было удобно перемещаться по городу.
Пресс-службе "Мостотреста"
Усиление мер связано и с прогнозом погоды. Согласно данным синоптиков, с понедельника в Петербурге начнётся потепление до -6°C, что повысит риск образования гололедицы. В течение дня ожидается облачная погода с небольшим снегом. Коммунальщики готовятся к возможному ухудшению дорожной обстановки.
Ранее Piter.TV сообщал, что "Снежный штаб" Ленобласти получил меньше жалоб на уборку, чем в прошлом году.
Фото: Piter.TV
