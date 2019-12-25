За ночь 27 февраля с улиц Петербурга вывезено 15,3 тысячи кубометров снега

С раннего утра во дворах снег убирают более 4 тысяч дворников.

В ночь на 27 февраля в Петербурге с последствия сильного снегопада боролись более 930 единиц снегоуборочной техники. Утром на дороги вышли 1020 единиц техники, рассказали в пресс-службе Смольного.

Мощная метель накрыла Северную столицу вечером 26 февраля – за короткое время выпало более 15 см снега. За ночь с городских улице было вывезено 15,3 тысячи кубометров снега. С раннего утра во дворах снег убирают более 4 тысяч дворников.

Ночью температура воздуха в городе на Неве перешла через нулевую отметку и достигла положительных значений впервые за почти два месяца. Днём снег может смениться дождём, возможна гололедица на дорогах и тротуарах.

Коммунальщики ведут постоянный мониторинг улично-дорожной сети. Специалисты выполняют механизированное прометание проезжей части и тротуаров, противогололёдную обработку. Циклы работ повторяются в зависимости от погоды. Особое внимание уделяется остановкам общественного транспорта и станциям метро, пешеходным зонам и тротуарам, подходам к социальным объектам.

Также пристальное внимание сейчас уделяется наледи и снежным шапкам на скатных кровлях.

Синоптик Леус: оттепель прервала новый погодный рекорд в Петербурге 27 февраля.

Фото: Смольный