70 тыс. россиян остаются без света из-за непогоды

Из-за непогоды без света остаются 70 тыс. человек из разных регионов страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ. По последним данным ведомства, фиксируется падение 2 тыс. деревьев, пострадали более тысячи автомобилей.

Накануне также сообщалось о количестве тех, кто обратился за медпомощью в результате ухудшения погодных условий. Пострадали 30 человек, погиб один ребенок. Речь идет о Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Так, вчера в Москве ввели оранжевый уровень погодной опасности. Снежный покров достиг 10 сантиметров. Ограничивалась работа сервисов аренды каршеринга и электросамокатов, поступала информация о задержке ряда рейсов и усилении режима работы столичных аэропортов.

Ранее сообщалось о потеплении в Северной столице до 15 градусов к 1 мая. Главный синоптик Петербурга отметил, что ждать улучшения погоды можно во второй половине недели: осадки утихнут, а столбики термометров поползут вверх. Сегодня в городе пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.tv