Потепление до 15 градусов придет в Петербург к 1 мая

Погода в Петербурге в конце апреля удивила своим строптивым характером: мокрый снег и дождь не дают разгуляться весне. Но холоду власть уже не завоевать, и на смену ему скоро придет долгожданное тепло. Главный синоптик города Александр Колесов сообщил в своем Telegram-канале, что улучшение метеоусловий начнется во второй половине недели. Осадки прекратятся, ветер ослабеет, а воздух прогреется до плюс 10 градусов. Дальнейшее повышение температуры до плюс 15 и выше ожидается с 1 мая.

Центр холодного циклона смещается в Вологду, а затем в Коми. Завтра, 28 апреля, в Петербурге пройдут кратковременные дожди. На востоке Ленинградской области прогнозируют сильный снег. В течение двух дней ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду. В городе, по словам Колесова, будет выглядывать солнце, температура составит от плюс 5 до плюс 8 градусов. До второй половины недели в Ленинградской области будет холодно: от 0 до плюс 3, ночью возможны слабые заморозки.

