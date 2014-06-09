В Петербурге и Ленобласти почти 50 тысяч медиков получили специальные соцвыплаты в 2025 году

Выплаты предназначены для медиков, занимающих штатные должности в центральных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой.

В 2025 году число медработников, которым Отделение Социального фонда по Петербургу и Ленобласти начисляет специальные социальные выплаты, выросло почти на пять тысяч человек. Сейчас получателями поддержки являются 46 488 сотрудников первичного звена и скорой помощи, рассказали в пресс-службе Соцфонда по Петербургу и Ленобласти.

Выплаты предназначены для медиков, занимающих штатные должности в центральных, районных и участковых больницах, а также на станциях и в отделениях скорой. Поддержку получают и те, кто находится в отпуске по уходу за ребёнком, работает неполный день или впервые устроился на вакантную должность.

Получать выплаты могут не все учреждения, а только те, что работают в системе государственного или муниципального здравоохранения и участвуют в программах ОМС. Сами больницы и поликлиники формируют электронные реестры сотрудников, имеющих право на выплату, и направляют их в Соцфонд.

Медицинские организации рассчитывают размер специальной социальной выплаты, исходя из исполнения работником трудовых функций и суммарно отработанных часов. Данная выплата не входит в расчёт среднего заработка, не облагается подоходным налогом и не подлежит удержанию по исполнительным листам. Константин Островский, управляющий Отделением Социального фонда по Петербургу и Ленобласти

Выплаты назначаются автоматически, без заявлений. Размер зависит от категории работника, типа учреждения и численности населения в населённом пункте. Больше всего получают врачи, работающие в сёлах и малых городах с населением менее 50 тысяч человек.

Деньги поступают в течение семи рабочих дней после передачи реестра. Подробности — на сайте регионального Отделения СФР. Вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01.

Фото: Piter.tv