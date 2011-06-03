В Петербурге за сутки вывезли 37 тыс. кубометров снега

Коммунальщики перешли на весенний режим уборки: дождь смывает остатки зимних осадков.

Комитет по благоустройству Петербурга продолжает ликвидировать последствия снегопадов. За минувшие сутки на пункты утилизации отправили 37 тысяч кубометров снега. В городе работают 930 единиц техники и почти тысяча дворников, сообщили в пресс-службе ведомства.

Накануне выпало всего 2 мм осадков, преимущественно в виде дождя. "Календарная весна совпала с фактической. Выполняется механизированное прометание проезжей части и тротуаров, разбивка валов и их погрузка", — уточнили в комитете.

Основные сложности сейчас создаёт таяние снега, накопившегося на газонах. Он переходит из твёрдого в жидкое агрегатное состояние и стекает на дороги, добавляя работы коммунальщикам. Общая численность задействованной техники — 930 единиц. Недоступные для машин места чистят 947 специалистов ручного труда.

В комитете подчеркнули, что город продолжает убирать даже при минимальных осадках, чтобы подготовить улицы к весеннему сезону.

Фото: Piter.TV