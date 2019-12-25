Юрист Моисеев рассказал, кто несет ответственность за падение сосулек и наледи

Установка владельцами жилых помещений несанкционированных конструкций, таких как балконные козырьки, не относится к общему имуществу многоквартирного дома, следовательно, уборка и обслуживание этих элементов — забота самих собственников.

Петербург захлестнула весенняя оттепель, а вместе с ней — привычные трудности с чисткой крыш от ледяных масс. Огромные льдинки угрожающе свисают над улицами, создавая угрозу автомобилям и человеческим головам. Кто несет ответственность за последствия повреждений и травм, выяснял spb.aif.ru.

Однажды утром жители Центрального района обнаружили, что с крыши обрушившиеся массы льда повредили сразу несколько припаркованных авто. Один автомобиль чудом остался цел, а у машины соседки буквально сплющило капот.

Однако обслуживающая организация поспешила снять с себя ответственность, утверждая, что жильцы не подавали заявку на уборку кровли.Как заявила диспетчер компании, есть график чистки крыш, но если жильцы замечают проблему, они могут самостоятельно заявить о необходимости очистки.

Другая жительница Васильевского острова Анна столкнулась с куда большей неприятностью: гигантская льдина величиной с футбольный мяч буквально уничтожила её автомобиль. Услышав громкий шум, соседи сообщили ей, что ее машина повреждена.

Поврежденный капот, разбитое стекло, деформация кузова — общая сумма ущерба превысила миллион рублей. Представитель управляющей компании сухо ответил, что нужно было внимательнее выбирать место парковки, поскольку домов много, а рабочих рук недостаточно.

Но гораздо страшнее, когда жертвами падающего льда становятся люди. Именно так произошло 2 марта на Рузовской улице, где крупная глыба упала на голову молодого человека. Потерпевший находился в сознании, но не мог встать самостоятельно. Пострадавшего доставили в больницу, возбудили уголовное дело.

Статья 118 УК РФ гласит, что должностное лицо, халатно исполнившее обязанности, подлежит уголовной ответственности за причинение тяжёлого вреда здоровью.

История Миланы Каштановой, студентки из Эстонии, потрясла многих. Девушку поразила трагедия, случившаяся в феврале 2010 года, когда ей на голову свалился огромный кусок льда. Последовал год комы, долгие месяцы реабилитации, серьезные неврологические осложнения, нарушение речи и движений. Хотя девушка пыталась вернуться к нормальной жизни, полная реабилитация так и не наступила.

Кто обязан возместить убытки и травмы, вызванные сосульками и снегом, разъяснил юрист Юрий Моисеев. Если падение произошло с крыши здания, ответственность несёт управляющая компания или владелец недвижимости. Когда проблема связана с балконами и навесами, возмещать ущерб предстоит владельцу конкретной квартиры, пояснил эксперт.

Если беда уже произошла, первоочередная задача — собрать доказательства произошедшего. Важно посетить ближайшую медицинскую клинику, пройти обследование и сохранить медицинские документы. Если присутствовали свидетели инцидента, они смогут подтвердить ваше заявление, подтвердив факты происшествия. Проверяйте наличие камер наблюдения на ближайших зданиях и организациях — вероятно, происшествие зафиксировано на видеокамеру. Наконец, немедленно обратитесь в полицию. Даже если ваша травма кажется легкой, полиция обязана зарегистрировать факт происшествия и предпринять необходимые шаги.

Даже если вы вызвали скорую помощь, врачи автоматически сообщают в правоохранительные органы о серьезном ранении. Но и при легких ушибах и царапинах имеет смысл подать заявление в полицию, чтобы зафиксировать событие официально, посоветовал Моисеев.

