Смольный признал неэффективность реагента "Бионорд" в борьбе со снегом

Администрация Петербурга признала неудовлетворительную эффективность многокомпонентного антигололедного препарата "Бионорд", использовавшегося для очистки пешеходных зон центральной части города. Средство не оправдало надежд как с технической стороны, так и с точки зрения экономики, заявил заместитель руководителя комитета по благоустройству Николай Пришлецов, комментируя обращение депутата Анастасии Астаховой.

В своём комментарии он пояснил, что использование "Бионорда" на городских магистралях не дало ожидаемого результата, обещанного производителем. Из-за высоких затрат реагента (до 120 грамм на квадратный метр), необходимости повторной обработки поверхности и значительной стоимости, препарат оказался экономически нерентабельным.

Комитет также указал, что другие альтернативы обычной технической соли в городской уборке пока не используются.

Основным используемым материалом для борьбы с гололёдом продолжает оставаться техническая соль. По состоянию на конец февраля, на дороги города было высыпано 88,3 тысячи тонн соли, 77,48 тысячи тонн песчано-солевых смесей с концентрацией соли 50 процентов, 7,78 тысячи тонн смесей с 10-процентным содержанием соли и залито 9,93 тысячи кубометра солевых растворов.

Городские власти подчёркивают, что применение технической соли не представляет опасности для окружающей среды. Исследования показывают, что почвы города имеют нормальный или слегка повышенную степень засолённости, позволяющую сохранять комфортную среду обитания растительности и микроорганизмов.

В целях оптимизации уборки улиц продолжается обновление парка спецтехники. В минувшем году приобретено 81 транспортное средство, треть из которых предназначена для очистки проезжих частей и тротуаров. В ближайшие планы входит приобретение ещё 110 единиц дорожно-строительной техники. Площадь городских дорог и площадей Петербурга составляет 60,3 миллиона квадратных метров, из которых 87% очищаются механическим способом.

