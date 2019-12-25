Сети "Водоканала" подготовили к приему талых вод в Петербурге

Вместе с тем в отдельных районах возможно образование луж и подтоплений из-за засорённых снегом и льдом дренажных элементов уличных покрытий, таких как ливневые коллекторы и водостоки вдоль тротуаров.

В Петербурге активизировались процессы таяния снега. Начиная с 27 февраля, дневная температура стабильно держится выше нуля, и городские службы водоснабжения перешли в особый режим подготовки к оттоку талой воды. СПб ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" подтвердило готовность центральных сетей водоотвода принять повышенное количество осадков и талых вод.

Вместе с тем в отдельных районах возможно образование луж и подтоплений из-за засорённых снегом и льдом дренажных элементов уличных покрытий, таких как ливневые коллекторы и водостоки вдоль тротуаров. Данные объекты не входят в зону ответственности "Водоканала", но предприятие готово оказать содействие дорожным организациям и управляющим компаниям в случае необходимости очистки коммуникаций.

Для оперативной реакции на подобные случаи жители могут обращаться по телефонным номерам экстренной диспетчерской службы "Водоканала": 004 либо 576-14-83. Важно помнить, что ведомство обслуживает только те участки городской инфраструктуры, которые числятся на его балансе, тогда как собственниками остальных объектов могут выступать строительные компании, управляющие компании или дорожные службы.

Фото: Piter.TV