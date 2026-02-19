"Водоканал" сообщил, почему перекрыл Нарвскую улицу в Красном Селе

Днем 19 февраля очевидцы в социальных сетях сообщали, что улица Нарвская в Красном Селе частично перекрыта.

Стали известны причины перекрытия Нарвской улицы в Красном Селе. Об этом "Петербургскому дневнику" рассказали в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

В предприятии журналистам сообщили, что специалисты в настоящее время проводят работы на сети холодного водоснабжения.

Фото: Telegram / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село.