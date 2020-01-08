Около 20 тыс. россиян застряли в ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства

У туристов завершился отдых, но вылететь домой они не могут — рейсы отменены на неопределённый срок.

В Объединённых Арабских Эмиратах остаются около 20 тысяч российских туристов, у которых отменены или пропущены рейсы на ближайшие даты. При этом их запланированный отдых уже завершился, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) .

По данным ассоциации, проблемы с вылетом затронули не только ОАЭ, но и другие страны региона. Ещё порядка 6–8 тысяч россиян застряли в Катаре, Бахрейне и Омане с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива . Основной поток пассажиров приходится на авиакомпании Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air и Oman Air .

Ситуация осложняется тем, что 28 февраля аэропорты Дубая приостановили работу на неопределённый срок из-за обострения конфликта между Ираном, США и Израилем . "Аэрофлот" отменил все рейсы в Дубай и Абу-Даби как минимум до 3 марта, аналогичные меры приняли S7, "Уральские авиалинии" и "Победа" .

В АТОР подчеркнули, что ситуация сложная, но управляемая. Организованных туристов расселяют в отелях — никто не ночует в аэропортах . Власти ОАЭ заявили, что возьмут на себя расходы на размещение и обеспечение застрявших пассажиров .

Ассоциация обратилась к путешественникам с просьбой постоянно быть на связи, оперативно сообщать своё актуальное место пребывания и внимательно следить за уведомлениями от принимающей стороны и авиакомпаний .

Ранее Piter.TV сообщал, что США и Израиль атаковали Иран, Тегеран нанес ответные удары.

Фото: Piter.TV