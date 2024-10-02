Конфликт на Ближнем Востоке: США и Израиль атаковали Иран, Тегеран нанес ответные удары

Конфликт распространился на девять стран, погибли сотни людей, включая верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

Утром 28 февраля США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, нанеся удары по Тегерану, а также ядерным и военным объектам в провинциях Исфахан, Кум, Керманшах и Бушер . В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) запустил сотни ракет и беспилотников по территории Израиля и американским базам в странах Персидского залива. К утру 1 марта конфликт охватил уже девять государств, а число жертв исчисляется сотнями .

Удары и жертвы

Совместная операция США и Израиля, названная американцами "Эпическая ярость", а израильтянами — "Рык льва", стала самой массированной атакой на Иран за всю историю . В операции задействовано около 200 боевых самолетов, удары наносились по ракетным установкам, системам ПВО и военным объектам на западе и в центре страны. По разным оценкам, атаке подверглись от 30 до 100 военных целей .

По данным Общества Красного Полумесяца Ирана, в результате американо-израильских ударов погиб 201 человек, еще 747 получили ранения. Удары затронули 24 из 31 провинции страны . В Израиле в результате иранских обстрелов погибла женщина в Тель-Авиве, общее число пострадавших достигает 121 человека .

Удар по школе в Минабе

Одним из самых трагических эпизодов стало попадание ракеты в начальную школу для девочек "Шаджаре Тайебе" в городе Минабе на юге Ирана . В момент атаки там шли занятия. По последним данным, число погибших возросло до 148 человек, большинство из них — ученицы. Более 95 человек получили ранения . Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани назвал произошедшее не просто актом агрессии, а преступлением против человечности .

Ответные удары Ирана

Иран нанес масштабные ракетные удары по базам США в Катаре, Кувейте, ОАЭ, Бахрейне, а также по территории Израиля . В Бахрейне иранские ракеты поразили базу Пятого флота ВМС США в Манаме — крупнейшую военно-морскую базу в регионе. Возник масштабный пожар, базе нанесен критический ущерб . В Катаре удар был нанесен по авиабазе Аль-Удейд, где расположен передовой командный пункт Центрального командования США. Уничтожена РЛС системы предупреждения о ракетном нападении .

В Дубае удар пришелся по штаб-квартире ЦРУ, здание охвачено огнем. Обломками БПЛА поврежден отель Бурдж-аль-Араб, где произошло возгорание на фасаде, а также порт Джебель-Али . В международном аэропорту Дубая пострадали четыре человека .

Гибель верховного лидера Ирана

Иран официально подтвердил гибель верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в результате операции США и Израиля . По данным агентства IRNA, он погиб на рабочем месте в своей резиденции рано утром 28 февраля. В результате атаки погибли также четыре члена его семьи, включая дочь и внука . Кроме того, Иран подтвердил гибель секретаря совета обороны Али Шамхани и командующего КСИР Мохаммада Пакпура и начальника Генерального штаба Вооруженных сил Абдолрахима Мусави . Правительство страны объявило 40 дней общенационального траура и семь выходных дней .

Реакция мирового сообщества

Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана будет продолжаться без перерыва всю неделю или столько, сколько потребуется для достижения поставленных целей — "мира на Ближнем Востоке и, по сути, во всем мире" . Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщил, что операция предусматривает бомбардировки по меньшей мере в течение пяти дней .

Россия назвала удары США и Израиля неспровоцированной агрессией. Постпред РФ при ООН Василий Небензя на экстренном заседании Совбеза заявил, что эскалация может выйти далеко за пределы региона. Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран остановить ядерную программу и возобновить переговоры. Премьер Испании осудил удары США и Израиля и потребовал немедленной деэскалации.

Ситуация с россиянами

Посольство России в Иране порекомендовало россиянам, находящимся на территории Ирана, воздерживаться от нахождения вблизи военных и правительственных объектов, а также покинуть страну при наличии соответствующей возможности. Пострадавших среди российских граждан на настоящий момент нет . Более ста российских семей не могут вылететь из ОАЭ из-за закрытия воздушного пространства .

Иран закрыл Ормузский пролив для судоходства — через этот стратегический коридор транспортируется около 20 процентов мировой нефти . Израиль и Иран полностью закрыли свое небо для гражданской авиации. Частичные либо полные ограничения на авиасообщение ввели Ирак, Бахрейн, Катар, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты и Сирия.

