ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов ВВС по Тегерану и подтвердил ликвидацию командования КСИР

Армия обороны Израиля заявила о гибели министра обороны Ирана и командующего Корпусом стражей исламской революции.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обнародовала первое видео масштабного авиаудара по центру Тегерана. На кадрах запечатлён момент атаки и облако бетонной пыли после "прилёта ракет". В результате налёта, по данным военного ведомства, уничтожены ключевые фигуры иранского командования.

Покадровый анализ видео показывает, что взрывы происходят непосредственно в подвальных и подземных сооружениях в районе комплекса правительственных зданий. От 10 до 14 детонаций зафиксировано в течение 4 секунд, что характерно для синхронного подрыва мощных зарядов, заложенных внутри объектов, а не для внешнего ракетного удара.

Атаке подверглись: штаб-квартира полиции и здание гостелевидения. Больше всего ударов пришлось по центральному району Тегерана, где расположена резиденция верховного лидера. Столица Ирана окутана густым дымом, в некоторых точках полыхают пожары.

Армия обороны Израиля подтвердила гибель высокопоставленных иранских военных в результате удара. По данным военного ведомства, были ликвидированы министр обороны, советник верховного лидера Ирана Али Шамхани и командующий КСИР Мохаммад Пакпур. До этого Тель-Авив показал снимок района, где была атакована резиденция верховного лидера страны Али Хаменеи.

Тегеран подтвердил гибель Хаменеи. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи — дочь, внука, невестку и зятя.

Видео: Telegram / Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ)