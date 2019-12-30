  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:29
202
Rybka123
Код вставки плеера

МИД РФ прокомментировал удары Ирана по американским базам

0 0

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января.

В МИД России удары Ирана по американским базам назвали эскалацией конфликта, о которой предупреждало Москва. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказала представитель ведомства Мария Захарова. 

Она отметила, что к таким последствия привела недальновидная политика Америка и критическая масса противоречий в регионе. Представитель МИДа также добавила, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января. По информации иранских СМИ в результате нападения погибло 80 человек. В администрации Трампа сообщили, что им пока неизвестно о пострадавших. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL

Теги: иран, конфликт на ближнем востоке, мид рф, сша
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии