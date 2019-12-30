МИД РФ прокомментировал удары Ирана по американским базам

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января.

В МИД России удары Ирана по американским базам назвали эскалацией конфликта, о которой предупреждало Москва. Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Она отметила, что к таким последствия привела недальновидная политика Америка и критическая масса противоречий в регионе. Представитель МИДа также добавила, что действия Вашингтона выходят за рамки существующей международно-правовой системы.

Иран атаковал военные базы США в ночь на 8 января. По информации иранских СМИ в результате нападения погибло 80 человек. В администрации Трампа сообщили, что им пока неизвестно о пострадавших. Атака стала ответной реакцией на убийство иранского генерала Касемы Сулеймани.

Видео: YouTube / MILITARY CHANNEL