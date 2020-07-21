Более 900 единиц техники убирают снег в Петербурге из-за циклона

Коммунальные службы переведены на усиленный режим работы, особое внимание — подходам к метро и соцобъектам.

Коммунальные службы Петербурга работают в усиленном режиме из-за обрушившегося на город циклона. По прогнозам синоптиков, сегодня в Северной столице ожидается до 10 сантиметров снега и усиление ветра. На улицы вышли более 940 единиц техники и порядка 4000 дворников.

Как сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Евгения Разумишкина, основной фокус коммунальщиков направлен на прометание основных магистралей, подходы к станциям метро, школам, детским садам, поликлиникам и входам в парадные.

Улицы и тротуары города сегодня убирают более 940 единиц техники, а во дворах работает порядка 4000 дворников. Дополнительно используются циклы очистки дорог и пешеходных зон, так как снегопад продолжается. Как только метель стихнет, техника вместе с дворниками приступит к полной очистке дорожного полотна.

Фото: Telegram / Раzумишкин

Операторы Центра комплексного контроля городского хозяйства в круглосуточном режиме мониторят по камерам уборку города в реальном времени. В течение всего светового дня будут продолжаться работы по очистке от снега, наледи и снежных масс, нависающих с крыш жилых домов и выступающих элементов фасадов, водосборных желобов и воронок водостоков.

Видео: Telegram / Раzумишкин