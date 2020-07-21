На Киевском шоссе под Гатчиной фура перекрыла движение

Очевидцы сообщают, что кабина большегруза практически отделилась от прицепа.

На Киевском шоссе в районе села Рождествено (Гатчинский район) произошло ДТП с участием фуры. Большегруз заблокировал движение, на месте происшествия уже собирается пробка. Информации о пострадавших пока нет.

Как сообщают очевидцы в "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб", авария случилась днём 22 февраля. Грузовой автомобиль получил серьёзные повреждения — кабина практически отсоединилась от прицепа. Из-за ДТП проезд по трассе оказался затруднён. Водители публикуют сообщения о формировании затора.

В ГИБДД официальных комментариев пока не давали. Сведения о пострадавших уточняются. На месте работают экстренные службы.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб