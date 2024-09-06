На проспекте Стачек таксист сбил 16-летнюю девушку

Подросток в тяжёлом состоянии госпитализирована, полиция проводит проверку.

Вечером 20 февраля в Кировском районе Петербурга произошло ДТП с участием несовершеннолетней. Таксист сбил 16-летнюю девушку, которая переходила проспект Стачек на запрещающий сигнал светофора.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась около 19:50 у дома № 2 по проспекту Стачек. 42-летний водитель автомобиля Belgee X70, гражданин одной из среднеазиатских республик, работающий таксистом, совершил наезд на 16-летнюю девушку. Предварительно установлено, что подросток переходила проезжую часть на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП несовершеннолетняя получила тяжёлые травмы и была госпитализирована.

По факту происшествия возбуждено административное производство по статье 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью либо тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Проводится проверка, обстоятельства уточняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе "Кола".

Фото: Piter.TV