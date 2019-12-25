Водитель легковушки погиб в ДТП с двумя грузовиками на трассе "Кола"

Водитель легковушки погиб на месте.

На трассе "Кола" в Волховском районе Ленобласти произошло смертельное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель легковушки погиб на месте после столкновения с грузовиками, один из которых после удара вылетел на встречку и ушел в кювет.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, авария случилась днем 20 февраля. Около 16:20 на 169-м километре автодороги 66-летний водитель за рулем Lada Vesta пошел на обгон КамАЗа.

При перестроении легковушка не справилась с управлением и столкнулась с грузовым автомобилем Sitrak с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. От удала тяжелую фуру отбросило на полосу встречного движения, где она врезалась в того самый КамАЗ, который пыталась обогнать легковушку. Оба грузовика съехали в кювет.

Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО

Водитель отечественной легковушки от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.

