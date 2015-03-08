  1. Главная
Водитель УАЗ оказался в больнице после ДТП в Волховском районе
Сегодня, 9:50
Он не справился с управлением и совершил съезд в кювет с опрокидыванием на бок.

В Волховском районе Ленобласти произошло ДТП с пострадавшим. Как рассказали в ГКУ "Леноблпожспас", утром 19 февраля на трассе 41К-021 водитель УАЗ не справился с управлением и совершил съезд в кювет с опрокидыванием на бок. 

Мужчину госпитализировали в Волховскую больницу с различными травмами. На месте аварии работал личный состав 122-й пожарной части. По факту происшествия организована проверка. 

Ранее на Piter.TV: пострадавшая в ДТП на Петроградке скончалась в больнице. Женщину сбила водительница Honda на улице Красного Курсанта. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

