Пострадавшая в ДТП на Петроградке скончалась в больнице

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Напомним, утром 18 февраля напротив дома 12 по улице Красного Курсанта водительница 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda, не пропустила пешехода. Женщина шла перпендикулярно ходу движения транспортного средства.

В результате аварии потерпевшая 1957 года рождения погибла в Мариинской больнице, спасти ее не удалось. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

