  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Пострадавшая в ДТП на Петроградке скончалась в больнице
Сегодня, 12:50
231
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Пострадавшая в ДТП на Петроградке скончалась в больнице

0 0

Женщина шла перпендикулярно ходу движения транспортного средства.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП в Петроградском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Напомним, утром 18 февраля напротив дома 12 по улице Красного Курсанта водительница 1986 года рождения, управляя автомобилем Honda, не пропустила пешехода. Женщина шла перпендикулярно ходу движения транспортного средства. 

В результате аварии потерпевшая 1957 года рождения погибла в Мариинской больнице, спасти ее не удалось. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой пассажир Hyundai погиб в ДТП под Петербургом. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 

Теги: дтп, улица красного курсанта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии