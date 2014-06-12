Молодой пассажир Hyundai погиб в ДТП под Петербургом. Возбуждено уголовное дело

Женщина не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево.

Полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ после смертельного ДТП в Сланцевском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Накануне днем на 28-м километре автодороги "Гостилицы — Пустомержа" 40-летняя водительница автомобиля Hyundai Creta не справилась с управлением и съехала в кювет, врезавшись в дерево. Женщину госпитализировали в больницу в состоянии средней степени тяжести, ее 20-летний пассажир погиб на месте от полученных травм.

Решается вопрос об избрании меры пресечения виновнице аварии. Проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель, устроивший ДТП с пострадавшей на проспекте Маршала Жукова, предстанет перед судом.

Фото: Piter.TV