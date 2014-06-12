  1. Главная
Водитель, устроивший ДТП с пострадавшей на проспекте Маршала Жукова, предстанет перед судом
Сегодня, 10:21
Мужчина находился в состоянии опьянения.

Прокуратура Кировского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины из Гатчины. Ему вменяют п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ, рассказали в надзорном ведомстве 18 февраля. 

В январе прошлого года нетрезвый фигурант, управляя автомобилем Skoda Octavia на проспекте Маршала Жукова, въехал в опору освещения. В результате столкновения пассажирке машины был причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: на трассе М-10 в Ленобласти столкнулись два грузовика. В результате водители транспортных средств не пострадали. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, суд
