  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На трассе М-10 в Ленобласти столкнулись два грузовика
Сегодня, 15:59
192
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На трассе М-10 в Ленобласти столкнулись два грузовика

0 0

В результате водители транспортных средств не пострадали.

На трассе М-10 произошло ДТП днем 17 февраля. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

На 672-м километре автодороги в попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля. В результате водители транспортных средств не пострадали. 

Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно отключили АКБ машин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что в массовой аварии на Пулковском шоссе пострадали двое детей из легковушки. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: дтп, ленобласть
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, ДТП, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии