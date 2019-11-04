На трассе М-10 в Ленобласти столкнулись два грузовика

В результате водители транспортных средств не пострадали.

На трассе М-10 произошло ДТП днем 17 февраля. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

На 672-м километре автодороги в попутном направлении столкнулись два грузовых автомобиля. В результате водители транспортных средств не пострадали.

Сотрудники поисково-спасательного отряда Тосно отключили АКБ машин. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти