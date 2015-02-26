  1. Главная
В массовой аварии на Пулковском шоссе пострадали двое детей из легковушки
Сегодня, 11:58
Они получили легкий вред здоровью.

Стали известны подробности массового ДТП в Московском районе Петербурга. По данным МВД России, накануне вечером на Пулковском шоссе столкнулись грузовик и легковушка. Пострадали двое детей: 8-летний ребенок и младенец 9 месяцев из последней машины. Они получили легкий вред здоровью. 

Напомним, на место прибыли два экипажа Госавтоинспекции. В момент оформления аварии мусоровоз наехал на служебное авто, в результате чего оно по инерции врезалось во второй автомобиль. В результате один из полицейских госпитализирован с травмами, коллег направили на амбулаторное лечение. 

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвого лихача без прав останавливали со стрельбой в Тихвине. 

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: дтп, пулковское шоссе
