Нетрезвого лихача без прав останавливали со стрельбой в Тихвине

Сотрудники Госавтоинспекции применили табельное оружие при задержании нетрезвого 24-летнего лихача без прав. Инцидент произошел в Тихвине, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Автомобиль Chevrolet Niva хотели остановить для проверки документов, но водитель проигнорировал требования. Тогда полицейские организовали преследование: злоумышленника поймали на проезде Бойцов 4-й армии. В машине находился местный житель в состоянии опьянения.

В отношении "гонщика" составлены административные протоколы по ч. 2 ст. 12.25, ч. 3 ст. 12.8, ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти