  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Катер с детьми на борту сел на мель на реке Волхов
Сегодня, 9:58
124
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Катер с детьми на борту сел на мель на реке Волхов

0 0

От дальнейшей помощи пассажиры отказались.

На реке Волхов прошла спасательная операция, рассказали в Аварийно-спасательной службе Ленинградской области. 

Вечером 28 мая в ведомство поступила информация о том, что четыре человека, в том числе двое детей, вышли на катере в Ладожское озеро, где сели на мель. Спасатели Новой Ладоги обнаружили пострадавших в устье реки Волхов и сопроводили их к фарватеру. От дальнейшей помощи пассажиры отказались.

Ранее на Piter.TV: Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку по факту инцидента с катером у Троицкого моста в Петербурге. Судно с пассажирами на борту потеряло ход из-за технической неисправности. Никто не пострадал, катер был отбуксирован к месту стоянки. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: волхов, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии