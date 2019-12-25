В ДТП на Приморском шоссе погиб пожилой водитель Lada

Мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Курортном районе. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, рано утром 16 февраля на Приморском шоссе 70-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с автомобилем ГАИ. Один из полицейских получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Фото: Piter.TV