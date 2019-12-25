  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В ДТП на Приморском шоссе погиб пожилой водитель Lada
Сегодня, 9:48
81
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В ДТП на Приморском шоссе погиб пожилой водитель Lada

0 0

Мужчина не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение.

Полицейские проводят проверку по факту смертельной аварии в Курортном районе. Как рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, рано утром 16 февраля на Приморском шоссе 70-летний водитель автомобиля Lada Granta не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. 

В результате ДТП мужчина скончался на месте от полученных повреждений. Все обстоятельства и причины случившегося устанавливаются. 

Ранее на Piter.TV: на Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с автомобилем ГАИ. Один из полицейских получил травмы, его госпитализировали в больницу. 

Фото: Piter.TV 

Теги: дтп, приморское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии