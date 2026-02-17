  1. Главная
Сегодня, 8:59
На Пулковском шоссе произошло массовое ДТП с автомобилем ГАИ

Один из полицейских получил травмы, его госпитализировали в больницу.

Правоохранители проводят проверку по факту массовой аварии в Московском районе. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Утром 17 февраля на Пулковском шоссе столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате никто не пострадал. На место прибыли два экипажа Госавтоинспекции, в момент оформления ДТП мусоровоз въехал в служебную машину. Один из полицейских получил травмы, его госпитализировали в больницу. 

Все обстоятельства случившегося устанавливаются, организована проверка. 

Видео, фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

