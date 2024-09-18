На Пискаревском проспекте произошло смертельное ДТП

Водитель, который вышел из машины после первой аварии, попал под колеса третьего автомобиля и погиб на месте.

Ночью 14 февраля на Пискаревском проспекте в Петербурге произошло смертельное ДТП. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, смертельная авария случилась около 01:51 у дома 32 по Пискаревскому проспекту.

К этому моменту на проезжей части уже стояли два поврежденных автомобиля — Toyota Camry и Skoda Kodiaq. Их водители, мужчины 1980 и 1964 года рождения, только что попали в ДТП и, по всей видимости, ожидали оформления. В этот момент в стоящие машины влетел Chery Tiggo 7 Pro Max под управлением мужчины 1983 года рождения. Водитель двигался от проспекта Мечникова в сторону Бестужевской улицы.

Удар пришелся в тот момент, когда между автомобилями находился водитель Toyota Camri. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: Piter.TV