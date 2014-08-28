Мать и двое детей погибли в страшном пожаре под Петербургом

Ночью 15 февраля в поселке Песочный (Курортный район Петербурга) сгорел частный дом.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу, сигнал о возгорании на Центральной улице поступил в 03:50. Одноэтажный дом размером 12×15 метров полыхал по всей площади.

На тушение у пожарных ушло почти три часа. К ликвидации огня привлекались 22 человека личного состава и пять единиц спецтехники. При разборе завалов пожарные обнаружили обгоревшие тела. По предварительным сведениям, жертвами пожара стала мать и двое ее детей.

В настоящий момент дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания. Проводится проверка.

Фото: Piter.TV