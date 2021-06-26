Квартира "Плюшкиной" чуть не сгорела вместе с хозяйкой на Канонерском острове

Возгорание случилось в четырехкомнатной квартире, пламя охватило кухню.

Сигнал о возгорании поступил спасателям в пятом часу вечера. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно эвакуировали 15 жильцов из соседних квартир, чтобы предотвратить распространение дыма и огня.

Пожар удалось полностью ликвидировать. Однако в результате происшествия пострадала хозяйка квартиры — женщину с кухни увезли в больницу. Степень тяжести ее состояния уточняется.

Однако главной неожиданностью для соседей и пожарных стало содержимое горевшего жилья. Квартира оказалась до потолка завалена различным хламом: старыми вещами, мебелью и бытовыми отходами. После тушения часть скарба вынесли на лестничную клетку, чтобы обеспечить доступ к очагу возгорания. Теперь разбором завалов занимаются коммунальные службы — без этого жильцы верхних этажей просто не могут попасть в свои квартиры.

Обстоятельства пожара устанавливаются. Дознаватели МЧС выясняют причину возгорания.