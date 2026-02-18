На улице Красного Курсанта под колеса Honda попала женщина-пешеход

В результате потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Красного Курсанта, 12, которое произошло утром 18 февраля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти.

Предварительно, водительница Honda 1986 года рождения, двигаясь от Новоладожской улицы в сторону Большого проспекта Петроградской стороны, не пропустила женщину-пешехода. Пострадавшая следовала перпендикулярно ходу движения.

В результате потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Видео: пресс-служба ГАИ