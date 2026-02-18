  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:27
131
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На улице Красного Курсанта под колеса Honda попала женщина-пешеход

0 0

В результате потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии.

Правоохранители разбираются в обстоятельствах ДТП на улице Красного Курсанта, 12, которое произошло утром 18 февраля. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

Предварительно, водительница Honda 1986 года рождения, двигаясь от Новоладожской улицы в сторону Большого проспекта Петроградской стороны, не пропустила женщину-пешехода. Пострадавшая следовала перпендикулярно ходу движения. 

В результате потерпевшую госпитализировали в Мариинскую больницу в тяжелом состоянии. Ее личность устанавливается. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодой пассажир Hyundai погиб в ДТП под Петербургом. Возбуждено уголовное дело. 

Видео: пресс-служба ГАИ 

Теги: дтп, улица красного курсанта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии