"Снежный штаб" Ленобласти получил меньше жалоб на уборку, чем в прошлом году

Новогодние праздники в Ленинградской области сопровождались активной работой коммунальных служб: порядка 1500 единиц уборочной техники и около 3000 работников трудились круглосуточно, обеспечивая порядок на улицах региона. Такая эффективность наглядно подтверждается статистикой обращений граждан: несмотря на сильнейший циклон, число жалоб значительно снизилось по сравнению с прошлым годом.

Председатель областного комитета по ЖКХ Денис Беляев уточнил, что уборка велась поэтапно, первоочередное внимание уделялось территориям с активным движением транспортных потоков и оживленным пешеходным зонам. Маршрутизация движения уборочных машин выстраивалась таким образом, чтобы эффективно обезопасить улицы и дворы в сложных метеоусловиях.

За время праздничных дней в специальный "Снежный штаб" поступило около 220 сообщений от жителей: большинство из них касалось чистоты дворов и улиц (190 обращений), остальные связаны с состоянием дорог (30 сигналов). Наибольшая активность наблюдалось во Всеволожском, Кировском и Тосненском районах, где запросы оперативно обрабатывались соответствующими ведомствами и муниципальными властями.

Самостоятельно проверив качество уборки во время визита в Приозерский район в разгар плохой погоды, он подтвердил высокую степень готовности и эффективности работы муниципальных служб региона.

