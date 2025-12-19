Из Петербурга вывезли более 773 тыс. кубометров снега за новогодние праздники

Автоматизированная система оператора зарегистрировала 2672 случая перекрытия проездов к мусорным контейнерам.

В период празднования Нового года в Петербурге было собрано и вывезено 773,5 тысячи кубометров бытовых отходов. Эту информацию обнародовал вице-губернатор города Алексей Корабельников.

Работа по утилизации мусора шла непрерывно благодаря координации действий регионального штаба при Комитете по природопользованию. Специалисты Невского экологического оператора учли опыт предыдущих лет и заблаговременно разработали эффективные транспортные маршруты, обеспечив двукратный вывоз отходов по 760 адресам.

Автоматизированная система оператора зарегистрировала 2672 случая перекрытия проездов к мусорным контейнерам. Чаще всего подобные нарушения фиксировались в Кировском, Фрунзенском, Невском и Московском районах. Ответственность за нарушение правил несёт Государственная административно-техническая инспекция, накладывающая штрафные санкции.

Ежедневная уборка мусора осуществлялась силами 473 мусоровозов, что позволило своевременно справляться с повышенным объёмом отходов. Наиболее пиковыми днями стали 31 декабря, 5 и 9 января, когда ежедневный объём вывозимого мусора превысил 64 тысячи кубометров.

Благодаря чёткому планированию и эффективной организации, городу удалось обеспечить устойчивость процессов уборки даже в моменты наивысшей нагрузки. Количество жалоб от жителей сократилось более чем на 20% по сравнению с прошлым годом.

Ранее мы сообщили о том, что к концу года в Петербурге образовалось 1,6 млн отходов.

Фото: Пресс-служба АО "Невский Экологический Оператор"