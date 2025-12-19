К концу года в Петербурге образовалось 1,6 млн отходов

За первые 11 месяцев 2025 года в Петербурге накопилось внушительное количество отходов — около 1,6 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО).

В конце каждого года большинство из нас привычно подсчитывает личные достижения: карьерные успехи, финансовые поступления и расходы, путешествия по городам и странам. Однако редко кто задумывается о менее заметных итогах года, таких как количество произведённого мусора. Чтобы выяснить масштабы проблемы, издание "КП-Петербург" обратилось за статистическими данными к "Невскому экологическому оператору", ответственному за обработку и утилизацию отходов в регионе.

За первые 11 месяцев 2025 года в Петербурге накопилось внушительное количество отходов — около 1,6 млн тонн твердых коммунальных отходов (ТКО). Для наглядности это эквивалентно трети веса пирамиды Хеопса. Специалисты ожидают, что к концу декабря общий объём увеличится до 1,7 млн тонн. Переводя в объёмы, получится впечатляющий показатель − 21 млн кубометров отходов за указанный период и приблизительно 23 млн кубометров к завершению года.

Проанализируем предыдущие годы: в 2024-м, согласно официальным сообщениям НЭО, объем образованных отходов составлял 1,8 млн тонн. Тем не менее территориальная схема обращения с отходами показывала цифру в 2,4 млн тонн. Стоит заметить, что единственный существующий на тот момент крупный комплекс по переработке отходов − "Волхонка" − способен обработать максимум 600 тысяч тонн мусора в год, а оставшийся объем отправляется на полигонные свалки. Комплекс "Островский", обладающий аналогичной мощностью, планируют ввести в эксплуатацию в следующем, 2026 году, хотя сроки неоднократно откладывались. К декабрю 2025-го анонсировалось появление пяти аналогичных объектов.

Ранее мы сообщили о том, что закон о КРТ начал действовать в Петербурге с 1 января.

Фото: пресс-служба "Первого Спецтранса"