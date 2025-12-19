Закон о КРТ начал действовать в Петербурге с 1 января

Среди главных изменений, внесенных в новый вариант закона, выделяются два положения.

С 1 января 2026 года в Петербурге начал действовать обновленный закон о комплексной реновации жилых зданий ("хрущёвок"). Итоговая версия документа была принята после длительных консультаций с представителями общественности и получила одобрение 10 декабря 2025 года, информирует ТАСС.

Среди главных изменений, внесенных в новый вариант закона, выделяются два положения. Во-первых, расширены условия предоставления жильцам новых квартир исключительно в рамках той же территории или соседнего района, а не по всему городу, как предполагалось ранее. Однако жители имеют право выразить желание переехать в другое муниципальное образование, подтвердив это решение письменно. Во-вторых, обязательным условием включения домов в программу является проведение общего собрания жильцов в установленные сроки. Если такое собрание не состоялось, дом автоматически исключается из программы (до внесения изменений дома могли попасть в нее даже без согласия всех владельцев недвижимости).

Депутат Законодательного Собрания Петербурга Денис Четырбок отметил важность принятого закона, подчеркивая, что поправки учитывают права и интересы горожан, защищая их имущество и жилые условия. Закон изначально был утвержден в июне 2022 года, вызвав бурные общественные дебаты. Губернатор Александр Беглов осенью того же года инициировал процесс доработки, остановив реализацию законопроекта и создав специальную рабочую группу. Этот опыт совместного принятия решений обозначился как уникальный пример сотрудничества власти и общества, впервые реализованный не только в городе, но и в масштабах всей страны.

До конца 2025 года в Северной столице действовало временное ограничение реализации закона о реновации, пока велись консультации и разрабатывались необходимые изменения. Новая редакция защищает права петербуржцев и гарантирует отсутствие негативных последствий для их проживания, подчеркивает губернатор Александр Беглов.

