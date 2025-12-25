Александр Бельский подвел законодательные итоги года

Год был отмечен принятием ряда значимых для Петербурга законов.

В традиционном предновогоднем интервью "Вечернему Санкт-Петербургу" председатель городского парламента Александр Бельский подводит итоги года. В начале года, после зимних каникул, были намечены приоритеты работы ЗакСа – от поддержки семей до усиления контроля за решениями собственников жилья. Спикер рассказал, какие законы стали ключевыми в этом году

По словам Бельского, год был отмечен принятием ряда значимых для города законов. Особое место занял пакет документов по комплексному развитию территорий (КРТ). Петербургу пришлось отстаивать на федеральном уровне необходимость дополнительных полномочий для регионов в реализации программ КРТ, учитывающих специфику территорий. КРТ направлено не только на улучшение городской среды, но и на обеспечение комфорта и безопасности граждан, проживающих в изношенном жилье. Решения принимались с учетом мнения общественности.

Важные положения закона о КРТ: включение домов в программу только при согласии собственников, переселение в пределах того же или смежного муниципалитета (исключение – письменное согласие на переезд в другую локацию). Также отмечен закон, ограничивающий работу "наливаек", который вступил в силу 1 сентября 2025 года. Жители отмечают улучшение ситуации с ночным шумом. Бизнес адаптируется к новым условиям, многие заведения стремятся войти в реестр ресторанов.

Среди прочих принятых законов – отмена временного ценза для получения статуса "житель блокадного Ленинграда" и первый закон о содержании собак в Санкт-Петербурге, разработанный с учетом предложений горожан. ЗакС VII созыва успешно работает над изменениями федерального законодательства, особенно в части КРТ. Значимым достижением стало совершенствование федерального законодательства о КРТ. Наиболее интересной была работа группы по "наливайкам", которая смогла найти компромисс между общественными активистами и бизнесом.

Развитие креативной экономики – еще одна важная тема. Закон о креативных индустриях касается не только дизайнеров, но и множества других творческих направлений. Поддержка креативной сферы способствует развитию смежных отраслей, созданию рабочих мест и увеличению налоговых поступлений. Важно уделять внимание патриотическому воспитанию молодежи, используя интерактивные форматы, такие как поисковая работа, реконструкция и волонтерство. Продолжается оказание помощи бойцам СВО и их семьям. В конце ноября был отправлен 81-й конвой с помощью для Ленинградского полка. Оказывается поддержка в виде оборудования, снаряжения и законодательных инициатив.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга