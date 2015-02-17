Бельский прокомментировал сход с рельсов трамвая "Славянка"

На сегодняшний день линия действует на первом этапе.

Нелепый случай со сходом новенького трамвая "Славянка" с путей буквально через несколько часов после торжественного открытия — вполне обычное явление, считает председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский. Своё мнение он выразил в эфире радиостанции "Комсомольская правда", пишет "КП-Петербург".

Бывает казус, зато сколько внимания привлекли к нашему трамваю. Экспериментально в Москве введены беспилотные трамваи, с ними тоже происходили казусы. Система отрабатывается, беспилотные трамваи – это неизбежно. Это недалекое будущее. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Напомним, запуск маршрута трамвая "Славянка" состоялся 24 декабря. Сначала линию испытали представители прессы и администрации, затем начались перевозки пассажиров. Уже вскоре после начала эксплуатации произошла авария: вагон сошёл с пути и чудом избежал столкновения со столбом, заблокировав последующее движение других трамваев. Жертв и пострадавших не оказалось.

На сегодняшний день линия действуетна первом этапе: от станции метро "Купчино" до района Шушары с промежуточными остановками на улицах Вилеровском переулке, Реке Волковке, Валдайской и Окуловской. Полностью новая ветка должна заработать в 2026 году, тогда маршрут доберётся до конечной точки в районе Славянки.

Фото: Правительство Петербурга