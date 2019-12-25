Запуск скоростной трамвайной линии "Славянка" состоялся в Петербурге

Реализация этого масштабного проекта соответствует одному из главных стратегических направлений до 2030 года — созданию удобной транспортной инфраструктуры.

Сегодня, 24 декабря, официально запущено регулярное движение маршрута №2 первой очереди скоростной трамвайной линии "Славянка". Данный маршрут соединяет микрорайоны посёлка Шушары с петербургским метро и городскими автобусными линиями.

Открывая линию, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что город находится на принципиально новом этапе модернизации транспортной сети Петербурга, особенно её южной части. Реализация этого масштабного проекта соответствует одному из главных стратегических направлений до 2030 года — созданию удобной транспортной инфраструктуры. Цель властей — сделать перемещение по городу простым, быстрым и удобным для всех петербуржцев.

Прежде чем совершить поездку по новому маршруту, губернатор посетил открывшееся депо в Шушарах, предназначенное для обслуживания поездов линии "Славянка".

Фото: Правительство Петербурга