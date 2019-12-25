Дополнительные "Сапсаны" запустят между Москвой и Петербургом перед новогодними праздниками

Составы будут отправляться ежедневно в период с 27 по 31 декабря.

Пресс-служба ОАО "РЖД" сообщила, что накануне Нового года между Москвой и Петербургом появятся дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан". Они предназначены специально для пассажиров, которые не успели приобрести билеты заранее и хотят отправиться домой к родным и близким.

Составы будут отправляться ежедневно в период с 27 по 31 декабря. Так, рейс №766 начнёт своё путешествие из Москвы ровно в 11:40, тогда как поезд №763 выйдет из Санкт-Петербурга в 11:00. Бронирование билетов на новые маршруты уже доступно, отметил "Петербург2".

Представители РЖД подчёркивают, что руководство компании внимательно отслеживает уровень спроса на железнодорожные перевозки в праздничные дни и готово оперативно реагировать увеличением числа составов или маршрутов, если возникнет такая потребность.

Ранее РЖД начал испытания стрелочного перевода для ВСМ Москва-Петербург.

Фото: пресс-служба РЖД