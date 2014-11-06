РЖД начал испытания стрелочного перевода для ВСМ Москва-Петербург

Общая длина конструкции достигает 118 метров, что эквивалентно длине футбольного поля.

РЖД начали испытания прототипа стрелочного перевода, предназначенного для эксплуатации на высокоскоростной магистрали. Образец установлен на производственных площадках Муромского завода, сообщили представители компании.

Общая длина конструкции достигает 118 метров, что эквивалентно длине футбольного поля. Создание инновационного элемента потребовало участия свыше шести десятков предприятий, расположенных в различных субъектах Российской Федерации. Данный механизм обеспечит безопасность движения поездов на прямой ветви магистрали со скоростью до 400 км/ч, а при движении по боковой ветке предел скорости составит 120 км/ч. Такая технология позволит ускорить путешествие пассажиров и снизить дискомфорт при смене скоростей.

Во время тестовых проверок инженеры оценивают прочность и стабильность функционирования конструкций, проверяя синхронизацию перемещений и фиксацию подвижных компонентов, имитируя отказы оборудования и испытывая систему на способность быстрого восстановления работоспособности.

Контроль над работой механизмов будет обеспечиваться специализированным аппаратно-программным комплексом, спроектированным для эффективного управления и диагностики состояния устройства.

Всего для строительства высокоскоростной железнодорожной ветки между Москвой и Санкт-Петербургом предусмотрено использование 118 единиц аналогичного оборудования.

Ранее Беглов и Савельев осмотрели стартовый участок строительства ВСМ в Петербурге.

Видео: пресс-служба РЖД

