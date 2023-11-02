Беглов и Савельев осмотрели стартовый участок строительства ВСМ в Петербурге

Ключевую развязку высокоскоростной магистрали показали федеральным властям.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и заместитель председателя правительства Российской Федерации Виталий Савельев посетили строительную площадку "нулевого" этапа проекта Высокоскоростной железнодорожной магистрали. Осмотр прошел на объекте "Железнодорожная развязка на пятом километре", который является одним из основных элементов входа ВСМ в город.

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга сообщили, что вместе с губернатором и вице-премьером на строительной площадке побывали министр транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров, а также генеральный директор АО "Группа компаний "Нацпроектстрой" Алексей Крапивин.

Объект "Железнодорожная развязка на пятом километре" отнесен к числу наиболее сложных элементов инфраструктуры будущей высокоскоростной магистрали. В Смольном уточнили, что строительство ведется в условиях плотной городской застройки и действующей транспортной и инженерной инфраструктуры Санкт-Петербурга. В ходе визита участникам осмотра представили текущий ход работ и особенности реализации проекта на начальном этапе. Отмечено, что "нулевой" этап предусматривает подготовку территории и создание базовых элементов для последующего строительства магистрали.

Ранее мы сообщили о том, что строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идёт по графику и без задержек.

Фото: пресс-служба губернатора Санкт-Петербурга

