В Колпинском районе Петербурга выпало в три раза больше нормы осадков

Днём 9 июня в городе прошёл сверхасчётный дождь. За 20 минут в Колпинском районе выпало 21,07 мм при норме 7,2 мм.

Днём 9 июня Санкт-Петербург накрыл сильный ливень. В "Водоканале" назвали осадки сверхасчётными и сообщили, где выпало больше всего влаги.

Лидером стал Колпинский район: там за 20 минут выпало 21,07 мм осадков при норме 7,2 мм. Второе место занял Курортный район с показателем 20,48 мм. Тройку лидеров замкнул Фрунзенский район — 16,45 мм.

В Невском районе зафиксировали 14,71 мм, в Московском — 11,3 мм, в Пушкинском — 10,22 мм, в Приморском — 8,97 мм, в Красногвардейском — 7,29 мм.

В "Водоканале" пояснили, что во время сильных дождей объём стока может превышать пропускную способность водоприёмных устройств, из-за чего на улицах возникают временные скопления воды. Вода уходит в канализацию в течение короткого времени. Если она не уходит долго, специалисты советуют звонить по телефонам 004 или 576-14-83.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")