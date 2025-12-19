За сутки в Петербурге выпало 4,5 сантиметра снега

Дорожники не ожидают, когда покров увеличится, и сразу прометают дороги и тротуары.

Как рассказали в комитете по благоустройству 10 февраля, в Петербурге за сутки выпало 4,5 сантиметра снега. При этом немного потеплело, вновь стало пасмурно. А дорожники не ожидают, когда покров увеличится, и сразу прометают дороги и тротуары.

Особенно это касается дальних районов, где, как правило, осадков больше. Вот как, например, все выглядит на улично-дорожной сети в Петродворцовом районе. На видео работа по следующим адресам: Дворцовый проспект, улица Нижняя дорога, улица Каменка и Красносельское шоссе. Пресс-служба петербургского комблага

Сегодня в Северной столице работают 1,2 тыс. дворников и 887 единиц техники.

Видео: комблаг Петербурга