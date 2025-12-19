  1. Главная
Сегодня, 11:48
За сутки в Петербурге выпало 4,5 сантиметра снега

Дорожники не ожидают, когда покров увеличится, и сразу прометают дороги и тротуары.

Как рассказали в комитете по благоустройству 10 февраля, в Петербурге за сутки выпало 4,5 сантиметра снега. При этом немного потеплело, вновь стало пасмурно. А дорожники не ожидают, когда покров увеличится, и сразу прометают дороги и тротуары. 

Особенно это касается дальних районов, где, как правило, осадков больше. Вот как, например, все выглядит на улично-дорожной сети в Петродворцовом районе. На видео работа по следующим адресам: Дворцовый проспект, улица Нижняя дорога, улица Каменка и Красносельское шоссе. 

Пресс-служба петербургского комблага 

Сегодня в Северной столице работают 1,2 тыс. дворников и 887 единиц техники. 

Ранее на Piter.TV: с 12 февраля в Петербург вновь придет похолодание. 

Видео: комблаг Петербурга 

