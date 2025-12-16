В Ленобласти во вторник ожидаются дожди, грозы и умеренное тепло

Кроме того, в отдельных районах ночью возможно образование тумана.

Во вторник, 16 июня, на территории Ленинградской области установится умеренно теплая, но сырая погода. Согласно прогнозу Главного управления МЧС по региону, температурный фон будет комфортным: ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем прогреются до +17…+22 градусов.

Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, в то время как днем они накроют большинство районов области. Ожидается, что ливни будут сопровождаться грозами. Кроме того, в отдельных районах ночью возможно образование тумана.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург накроет дождями и грозами из-за североатлантического циклона.

Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"