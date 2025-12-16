  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти во вторник ожидаются дожди, грозы и умеренное тепло
Сегодня, 15:34
245
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти во вторник ожидаются дожди, грозы и умеренное тепло

0 0

Кроме того, в отдельных районах ночью возможно образование тумана.

Во вторник, 16 июня, на территории Ленинградской области установится умеренно теплая, но сырая погода. Согласно прогнозу Главного управления МЧС по региону, температурный фон будет комфортным: ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем прогреются до +17…+22 градусов.

Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, в то время как днем они накроют большинство районов области. Ожидается, что ливни будут сопровождаться грозами. Кроме того, в отдельных районах ночью возможно образование тумана.

Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург накроет дождями и грозами из-за североатлантического циклона.

Фото:  Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"

Теги: ленобласть, погода
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Погода,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии