В Ленобласти во вторник ожидаются дожди, грозы и умеренное тепло

Во вторник, 16 июня, на территории Ленинградской области установится умеренно теплая, но сырая погода. Согласно прогнозу Главного управления МЧС по региону, температурный фон будет комфортным: ночью столбики термометров покажут +8…+13 градусов, а днем прогреются до +17…+22 градусов.
Однако синоптики предупреждают о высокой вероятности осадков. Ночью кратковременные дожди пройдут местами, в то время как днем они накроют большинство районов области. Ожидается, что ливни будут сопровождаться грозами. Кроме того, в отдельных районах ночью возможно образование тумана.
Ранее мы сообщили о том, что в понедельник Петербург накроет дождями и грозами из-за североатлантического циклона.
Фото: Piter.TV; ФГБУ "Северо-Западное УГМС"
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