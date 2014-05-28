Петербургские дворники зарабатывают на 37 тыс. меньше московских

Разница — около трети.

РИА Новости сообщает со ссылкой на анализ базы вакансий от SuperJob, что в Москве дворникам после уплаты налогов предлагают в среднем от 76,5 до 108 тыс. рублей в месяц. Примерно такие же суммы поступают и уборщикам.

В Санкт-Петербурге зарплатные предложения скромнее: потенциальный соискатель может рассчитывать в среднем на 70,9 тысячи рублей. Некоторые работодатели также предлагают дворникам работу с проживанием, а также обеспечивают спецодеждой и инвентарём.

Фото: Piter.TV