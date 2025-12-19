В Чехове почти 100 дворников направили на расчистку улиц

Для устранения последствий снегопада задействовали 92 дворника, а также 37 единиц техники.

Сегодня, 9 января, в Чехове почти 100 дворников направили с утра на расчистку улиц. Об этом сообщает телеканал "360".

Для устранения последствий снегопада задействовали 92 дворника, а также 37 единиц техники. Отмечается, что профильные службы продолжают убирать снег в круглосуточном режиме.

Саму уборку улиц начали проводить еще в ночь на 9 января. Коммунальные службы вывели две единицы техники, позже к ним присоединились еще восемь специализированных машин.

Видео: 360.ru