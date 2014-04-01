Улицы в Приморском районе Петербурга затопило из-за аварии

Вода стремительно заполнила участок у перекрестка Оптиков и Туристской.

В Приморском районе Санкт-Петербурга произошло подтопление улиц в районе пересечения Оптиков и Туристской. Вода быстро распространилась по проезжей части и затронула территорию стройплощадки, а также участок Богатырской улицы.

По предварительным данным, причиной случившегося стал прорыв на городских инженерных сетях. Представители "Метростроя" заявили, что их коммуникации не имеют отношения к инциденту. Они уточнили, что на участке, где произошла авария, работы не велись.

На место происшествия направлены специалисты Водоканала, которым предстоит установить точные причины произошедшего и устранить последствия подтопления.