В центре Петербурга перекроют улицы и набережные из-за праздников

Невский и Дворцовую закроют на ночь.

В Санкт-Петербурге 31 декабря введут временные ограничения движения и остановки транспорта в связи с проведением праздничных мероприятий.

С 00:00 до 23:59 31 декабря будет запрещена остановка транспортных средств на ряде улиц и набережных в историческом центре города. Ограничения коснутся Большой Конюшенной улицы, Казанской площади, Адмиралтейского и Вознесенского проспектов, улиц Большой и Малой Морской, набережных реки Мойки и канала Грибоедова, Миллионной улицы, а также прилегающих переулков.

С 18:00 31 декабря до 05:00 1 января движение транспорта будет полностью прекращено на ключевых магистралях центра. Для проезда будут закрыты Невский проспект на участке от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Дворцовый и Адмиралтейский проезды, Гороховая улица, Малая и Большая Морские улицы.

Фото: Piter.TV