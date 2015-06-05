У многодетной матери в Петербурге забрали четверых детей после жалобы учителя

В Санкт-Петербурге у многодетной матери изъяли четверых детей после сигнала от педагога. Об этом женщина рассказала в беседе с телеканалом 78.ru. По ее словам, сотрудники органов опеки пришли к ней домой во время переезда.

Женщина утверждает, что ей не показали официальных документов, однако детей все равно забрали. Сейчас они находятся в социальном центре. Матери сообщили, что поводом для изъятия стала жалоба учителя, который заявил, будто дети остаются без присмотра. Сама женщина с этим не согласна и настаивает, что за младшими могут присматривать старшие дети.

Она также рассказала, что в стрессовой ситуации подписала ряд документов, не вникая в их содержание, но позже отказалась от дальнейших подписей. В настоящее время многодетная мать обратилась в полицию с заявлением о незаконном изъятии и рассчитывает вернуть детей.

